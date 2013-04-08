НБУ відкликав у банку «Таврика» генеральну валютну ліцензію

Національний банк України відкликав генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій у банку "Таврика", повідомляється на сайті регулятора.

«Згідно з розпорядженням Національного банку України від 3 квітня 2013 № 29-р генеральна ліцензія від 19 жовтня 2011 року № 167 на здійснення валютних операцій публічним акціонерним товариством "Банк "Таврика" відкликана", - йдеться в повідомленні Нацбанку.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів ухвалив рішення про початок процедури ліквідації банку «Таврика» з 21 березня на підставі постанови Національного банку України від 20 березня № 97 про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку.

З 27 березня по 14 травня виплати вкладникам банку «Таврика» здійснюватимуться через установи «Райффайзен Банку Аваль», а в подальшому - за індивідуальними зверненнями вкладників до Фонду.