НБУ перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку - експерт

Національний банк України перейшов до гнучкого утворення курсу на валютному ринку, вважає президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

За словами експерта, згідно з офіційними даними про валютні інтервенції НБУ у першому кварталі 2013 року, регулятор самоусунувся від інтервенцій на валютному ринку, ніяк не впливає на курс долара США і тепер здійснює операції купівлі-продажу тільки з євро. "На цей момент курс долар/гривня - це те, що називають гнучким курсом, коли курс утворюється відповідно до попиту і пропозиції. Фактично ринок живе сам по собі», - сказав О.Охріменко.

Експерт також відзначив, що в цей час ринок не відчуває дефіциту в гривні, оскільки залишки за кореспондентськими рахунками банків становлять 23-25 ​​млрд грн, і ставки міжбанківських кредитів перебувають на дуже низькому рівні і становлять 2-3%. "НБУ спостерігає вже третій місяць, що обсяги гривневих депозитів ростуть швидше валютних у кілька разів. І при цьому істотно знизилися обсяги нетто-покупки готівкової валюти в порівнянні з минулим роком. У цьому разі для НБУ немає сенсу проводити масові інтервенції валюти, але і немає особливої ​​необхідності скуповувати валюту на міжбанку, щоб не порушувати ринкову рівновагу", - додав О.Охріменко.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович доручив Національному банку України в 2013 році забезпечити низький рівень інфляції поряд з гнучким валютним курсом. Про це йдеться в Національному плані дій на 2013 рік щодо впровадження програми економічних реформ «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженому указом Президента України № 128 від 12 березня 2013 року та оприлюдненому на сайті уряду. Згідно з планом дій, Національний банк спільно з Кабінетом Міністрів України повинні забезпечити виважену політику для досягнення прогнозованого рівня інфляції протягом 2013 року. Також Нацбанк повинен забезпечити поступове підвищення дієвості використання процентної ставки як основного інструменту монетарної політики та гнучке управління обмінним курсом національної валюти.