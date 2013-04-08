Банк "Надра" передав колекторам 1,3 млрд грн кредитів

Банк "Надра", що входить до групи найбільших фінустанов, передав на обслуговування зовнішнім колекторам портфель бланкових кредитів в обсязі 1,3 млрд грн, повідомила УНІАН прес-служба банку.

Згідно з повідомленням, наприкінці березня - початку квітня 2013 року банк провів двоетапний тендер, у результаті якого передав частину проблемних кредитів на обслуговування колекторським компаніям "УкрБорг", "ПрімоКоллект", "Універсальна колекторська група", "Вердикт". "До цього портфеля увійшли кредитні картки, «кеші» і блок кредитів ЗАТ "Догмат-Україна", який досі обліковується на балансі банку", - цитує прес-служба директора департаменту проблемних активів роздрібного бізнесу банку Сергія Бондарєва. За його словами, передача бланкових кредитів на обслуговування колекторським компаніям є стандартною для банку процедурою передачі на аутсорсинг.

Довідка УНІАН. Банк «Надра» працює на ринку України з 1993 року і входить до групи найбільших банків України. На 1 січня 2013 року активи банку становили 27,68 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 21,36 млрд грн, зобов'язання - 23,66 млрд грн, статутний капітал - 3,89 млрд грн, власний капітал - 4,03 млрд грн. У 2012 році банк отримав прибуток у розмірі 1,01 млн грн. Основним власником банку є український бізнесмен Дмитро Фірташ через компанію Centragas Holding AG (Австрія, володіє 89,9659% акцій банку).