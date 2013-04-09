Курс ієни до долара опустився до чотирирічного мінімуму на діях Банку Японії

Курс ієни до долара опустився в понеділок, 8 квітня, до мінімальної позначки з квітня 2009 року на тлі заходів Банку Японії з підтримки економіки і збільшення обсягу ліквідності на ринку.

До кінця торгів ієна опустилася до американської валюти до 99,37 ієни за долар з 97,55 ієни до кінця попередніх торгів, передає ПРАЙМ.

Долар подешевшав до євро до 1,3008 долара.

До кошика шести валют країн - основних торгових партнерів США курс долара збільшився до 82,75 пункта з 82,44 пункта минулої п'ятниці.

"Ми вважаємо, що протягом тижня курс опуститься до 100 ієн за долар", - вважає глава з досліджень глобального ринку валют Nomura Йенс Нордвіг.

Зниження курсу ієни обмежили дані профіциту платіжного балансу Японії, що становив у лютому 457,5 млрд ієн (4,75 млрд доларів) проти 364,8 млрд ієн місяцем раніше. Аналітики очікували профіцит на рівні 637,4 млрд ієн.

Дефіцит зовнішньоторговельного балансу скоротився у звітному місяці до 667 млрд ієн (приблизно 7 млрд доларів) з 1,48 трлн, однак все одно виявився гіршим прогнозу експертів (660,1 млрд ієн).

Як повідомляв УНІАН, Банк Японії 4 квітня ухвалив рішення зберегти базову процентну ставку на рівні 0-0,1% річних і розширити програму з викупу активів з ринку на 50 трлн ієн - до 151 трлн ієн на рік (1,62 трлн доларів).

Крім того, регулятор має намір почати купувати держоблігації, термін погашення яких перевищує встановлений ліміт у три роки. Тепер ліміт розширений до семи років. ЦБ підтвердив свої наміри досягти цільового рівня річної інфляції в 2% імовірно за два роки.

Після оголошення рішення Банку Японії курс ієни до долара почав швидко знижуватися.

Для стимулювання економічного зростання поточний рівень ключової базової ставки залишається в Японії незмінним з жовтня 2010 року.