Сорос обвалив ціну золота

Вартість золота зменшилася до кінця торгів понеділка, 8 квітня, на тлі заяв мільярдера Джорджа Сороса щодо втрати дорогоцінним металом статусу надійного активу.

До кінця торгів червневий ф'ючерс на золото на нью-йоркській біржі Comex втратив у ціні 3,4 долара, або 0,2%, становивши 1574,60 долара за тройську унцію.

В інтерв'ю китайській газеті South China Morning Post Сорос зазначив, що минулого року під час загострення боргової кризи єврозони продажі золота були мотивовані тим, що інвесторам не залишалося нічого іншого для покриття збитків від падіння курсу євро. "Золото падало разом із всіма іншими активами. Але багато людей і зараз продовжують скорочувати вклади в нього", - зазначив відомий мільярдер.

За його словами, золото "утримують на плаву" покупки металу Центробанками, тому найближчим часом різкого падіння цін Сорос не очікує, передає ПРАЙМ.

Золото, як правило, розглядається інвесторами як більш надійна альтернатива нестабільним валютам і схильним серйозним коливанням акціям компаній. Ціни на цей дорогоцінний метал ростуть уже 12 років поспіль. Водночас у 2012 році зростання виявилося мінімальним за останні чотири роки - 7%. За березень вартість золота зросла на 1,1%, проте за весь перший квартал дорогоцінний метал подешевшав на 4,8%.