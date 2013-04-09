Центробанк Кіпру підтвердив заморожування 60% незастрахованих депозитів Bank of Cyprus

Центральний банк Кіпру повідомив у ніч на вівторок, 9 квітня, що власники незастрахованих депозитів у банку Bank of Cyprus, який є найбільшим на острові, не зможуть отримати 60% коштів, як мінімум, до вересня.

Нагадаємо, Кіпр у цей час проводить санацію своєї банківської системи в обмін на кредити ЄС і МВФ.

У загальній складності 22,5% незастрахованих депозитів (понад 100 тис. євро) будуть заморожені доти, доки не буде підготовлено доповідь з оцінки активів банку, йдеться в заяві ЦБ, поширеній в місцевих ЗМІ. Доповідь буде готова до липня, і протягом 90 днів вирішать, чи переводити ці кошти в акціонерний капітал банку, передає РИА "Новости".

Раніше 37,5% від суми незастрахованих депозитів були автоматично переведені в знецінені фінансовим крахом акції банку.

До того ж решта 40% також були «тимчасово заморожені» для підтримки ліквідності, пояснює ЦБ. На цей момент ці кошти вивільнені на чверть. Це зроблено у зв'язку з поступовим ослабленням суворих заходів контролю над рухом капіталів. У підсумку вкладники з депозитами понад 100 тис. євро можуть розпоряджатися лише 10% вкладених грошей.

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