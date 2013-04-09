Мінфін пропонує переглянути ставки податків з урахуванням інфляції

Міністерство фінансів України винесло на загальне обговорення проект закону про внесення змін до Податкового кодексу стосовно підвищення ставок податків і зборів з урахуванням індексу споживчих цін і індексу цін у промисловості. Законопроект оприлюднено на офіційному сайті Міністерства фінансів.

Граничний розмір підвищення ставок визначено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №1125 від 28 листопада 2012 року, згідно з яким індекс споживчих цін і індекс цін виробників промислової продукції прогнозується на рівні 104,8% і 105,5% відповідно.

«Законопроект розроблено на виконання вимог Податкового кодексу щодо щорічного перегляду ставок деяких податків і зборів», - зазначається у поясненні до документа.

Зокрема на 4,8% планується підвищити ставку акцизного податку, збору за первинну реєстрацію транспортного засобу, екологічного податку, податку на земельні ділянки, що не мають грошової оцінки, а також збору за користування радіочастотним ресурсом України. На 5,5% планується підвищити плату за користування надрами, збору за користування водою і лісовими ресурсами.

У законопроекті визначені абсолютні ставки податків і зборів не лише на промислові товари, а й також на групи підакцизних товарів – зокрема, на сигарети (181,5 грн за 1000 штук) і алкоголь (51,8 грн за літр 100%-го спирту).

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня Міністерство інфраструктури України також висловило готовність винести на розгляд уряду питання про підвищення акцизів на нафтопродукти відповідно до європейських стандартів.