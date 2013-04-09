Кабмін розподілив 1,4 млрд грн бюджетних витрат на соціальні та інфраструктурні проекти

Кабінет Міністрів України розподілив у цілому 1,4 млрд грн капітальних видатків державного бюджету на соціальні та інфраструктурні проекти.

Про це сказано в розпорядженні Кабінету Міністрів від 11 лютого 2013 № 76, яке опубліковано в газеті «Урядовий кур'єр».

У розпорядженні сказано, що кошти направлять на реконструкцію лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», реконструкцію і розширення комплексу Національного інституту раку, будівництво спортивних комплексів у регіонах, включаючи АР Крим, закупівлю медичної техніки та діагностичного обладнання.

Частину коштів направлять ​​на закупівлю техніки, зокрема офісної, і реалізацію соціально-побутових проблем (ремонт нежитлових приміщень, гуртожитків) підприємств і організацій Національної академії наук, Міністерства охорони здоров'я та Міністерства освіти і наук.

Крім того, виділено кошти Міністерству регіонального розвитку та будівництва. Зокрема на проведення інженерних та протипаводкових робіт на території Києво-Печерської лаври виділено 10 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого 2013 року Президент України Віктор Янукович зажадав від Кабінету Міністрів передбачити фінансування та приділити більше уваги реалізації регіональних програм і необхідності децентралізації міжбюджетних відносин.

6 грудня 2012 року Верховна Рада України прийняла Закон «Про Державний бюджет України на 2013 рік». Бюджет прийнято з дефіцитом на рівні 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, витратами – 411,9 млрд грн, граничним рівнем держборгу на 31 грудня 2013 року – 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн.