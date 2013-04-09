Міжбанк у вівторок відкрився котируваннями 8,1390/8,1450 грн/дол.

У вівторок, 9 квітня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань – 8,1390/8,1450.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту зросли – 0,2607/11, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,6020/10,6115. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують зростати – 1,3024/26 (понеділок - 1,2988/90).

У понеділок Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 8 квітня, на міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями 8,1350/8,1420, до 12:00 ціни підвищилися 8,1385/8,1430. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на наступних значеннях 8,1385/8,1410.

Ринок євро-гривні відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,5695/10,5805, до 12:00 ціни пішли вгору 10,5850/10,5970. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,5950/10,6040.