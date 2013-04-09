"ДТЕК Дніпроенерго" має намір залучити 800 млн грн кредитних коштів

Одна з найбільших в Україні енергопостачальних компаній «ДТЕК Дніпроенерго» має намір залучити кредитні кошти на суму 800 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, кредитні кошти планується залучити строком на три роки.

Цільове призначення кредиту, згідно тендерної документації, - поповнення оборотних коштів компанії.

У тендерній документації зазначається, що відсутня застава за кредитним договором. Зобов'язання позичальника забезпечуються договорами поруки інших компаній групи ДТЕК.

Як повідомляв УНІАН, «ДТЕК Дніпроенерго» в 2012 році отримала чистий прибуток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) у розмірі 938,851 млн грн.

Довгострокові зобов'язання компанії в 2012 році збільшилися порівняно з 2011 роком до 981,522 млн грн з 877,522 млн грн, а сумарна дебіторська заборгованість збільшилась до 1,046 млрд грн з 0,605 млрд грн.

ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» (м. Запоріжжя) - одна з найбільших енергогенеруючих компаній України. Власником 72,9% акцій є ДТЕК, 25% +1 акція - НАК «Енергетична компанія України», інші акції належать міноритарним акціонерам.

До складу «ДТЕК Дніпроенерго» входять три ТЕС - Запорізька, Криворізька і Придніпровська загальною встановленою потужністю 8185 МВт, що становить 26,1% загальної встановленої потужності теплових електростанцій України.

ДТЕК створений у 2005 році для управління енергетичними активами групи «Систем кепітал менеджмент» (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова. Корпорації делеговані функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.

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