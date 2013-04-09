Держфінінспекція в 1-му кварталі попередила невиправдані витрати з держзакупівель на 400 млн грн

Державна фінансова інспекція України, створена на базі Головного контрольно-ревізійного управління, за підсумками оперативного моніторингу державних закупівель за допомогою запиту документів і без виїзду на об'єкт контролю попередила невиправдані витрати державних коштів на суму 397,4 млн грн у 1-му кварталі 2013 року. Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

«Внаслідок виявлених порушень скасовано торги на загальну суму 204,8 млн грн і розірвано вже підписані договори на суму 192,6 млн грн», - повідомили у прес-службі Держфінінспекції.

За даними відомства, найбільш значними були виявлені порушення в Донецькій області - 131,6 млн грн (33,1% від загального обсягу попереджених витрат), у Львівській області – 89 млн грн (22,4%), у Луганській області – 44,7 млн грн (11,3%), у Кіровоградській області - 37 млн грн (9,3%) і в Черкаської області – 30,1 млн грн (7,6%).

У Держфінінспекції відзначають, що відомство поступово змінює принцип планування ревізійної діяльності та переходить на ризико-орієнтований підхід при оцінюванні діяльності об'єктів перевірок.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році територіальні органи Держфінінспекції попередили розтрату у сфері державних закупівель в обсязі 1,7 млрд грн. Зокрема обсяг скасованих торгів становив 956,2 млн грн, розірваних договорів - 704,3 млн грн.