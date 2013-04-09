Золотовалютні резерви Польщі збільшилися до рекордних 85 млрд євро

Варшава. Національний банк Польщі наприкінці першого кварталу поточного року володів золотовалютними резервами в обсязі майже 85 млрд євро, що є рекордним показником у сучасній історії країни.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, з початку року резерви збільшилися більш ніж на 5 млрд євро.

"Валютні резерви в перерахунку на євро досягли максимального значення в історії. Вони були на 10,2 млрд євро більше, ніж роком раніше. П'ять років тому, у березні 2007 року, резерви становили близько 38,1 млрд євро", - відзначили в Нацбанку .

Водночас, за даними польського центробанку, валютні резерви в перерахунку на американські долари становили 108,9 млрд дол., що менше історичного рекорду майже у 112 млрд дол., досягнутого в квітні 2011 року.

Вартість монетарного золота в резервах Польщі на кінець першого кварталу становила 5,3 млрд дол., що незначно менше початку поточного року. Найбільше золото в польських резервах коштувало в серпні 2011 року - близько 6 млрд дол.

"NBP інвестує резерви в типові інструменти, які використовують центральні банки. Домінуючу частину складають урядові облігації, частина коштів вкладена в боргові папери міжнародних інститутів і урядові агентства", - відзначили в Нацбанку.

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви України на кінець березня поточного року становили 24,7 млрд дол.

Довідка УНІАН. Валютні резерви Польщі до 2004 року, коли країна приєдналася до Євросоюзу, зросли до 34,2 млрд доларів з 4,3 млрд доларів у 1993 році (останні доступні дані).

За оцінками МВФ, номінальний ВВП Польщі минулого року становив близько 470 млрд дол., тоді як ВВП України - 180 млрд дол.

Валовий зовнішній борг країн на кінець минулого року становив 364 і 135 млрд дол., а державний - майже 270 і 65 млрд дол. відповідно.

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