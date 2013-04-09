Нестабільність на Кіпрі має обмежений вплив на банківський сектор України - НАБУ

Нестабільність і невизначеність на зовнішніх фінансових ринках (зокрема, на Кіпрі) має обмежений вплив на банківський сектор України, вважають експерти Незалежної асоціації банків України (НАБУ).

Про це УНІАН повідомила прес-служба НАБУ.

На думку експертів асоціації, депозити в банках України залишаються привабливим інструментом інвестування коштів для резидентів країни, а низька активність Національного банку на міжбанківському ринку свідчить про доступність ринкових джерел ліквідності для банківських установ.

Як сказано у повідомленні, процентні ставки за залученими коштами продовжують знижуватися, і на 1 квітня середньоденна ставка за строковими депозитами у національній валюті фізичних осіб становила 18,8%, підприємств - 7,9%, що нижче рівня початку року (на 2,9 п.п. і 5,2 п.п. відповідно).

Також повідомляється, що з урахуванням позитивної динаміки ставок, приросту депозитів у банках і досі помірної кредитної активності банків, Національний банк знизив обсяги рефінансування. У березні Нацбанк надав банкам кредити рефінансування (без урахування кредитів за операціями РЕПО) в обсязі 0,39 млрд грн, тоді як у грудні 2012 року - 4,22 млрд грн. Обсяг розміщення депозитних сертифікатів НБУ в березні становив 10,2 млрд грн, а в грудні 2012 року - 0,37 млрд грн, що свідчить про наявність вільних коштів на ринку і попиті на низько-ризикові інвестиційні інструменти.

Як повідомляв УНІАН, згідно з рішенням Центрального банку Кіпру, власники депозитів у Bank of Cyprus (Кіпр), які не гарантовані європейським законодавством, не отримають до 60% своїх коштів до вересня.

За оцінками президента Українського аналітичного центру Олександра Охріменка, Національний банк України перейшов до гнучкого утворення курсу на валютному ринку і ніяк не впливає на курс долара США, оскільки наразі ринок не відчуває дефіциту в гривні і ставки за міжбанківськими кредитами знаходяться на дуже низькому рівні.