Україна планує випустити 10-річні євробонди

Україна планує здійснити розміщення 10-річних суверенних євробондів з орієнтовною дохідністю 7,50-7,625%, повідомили УНІАН кілька джерел на фінансовому ринку.

Організаторами чергового розміщення суверенних євробондів виступили банки JP Morgan, Citi, Sberbank CIB і VTB.

Як повідомило джерело, у квітні-травні Україна не має наміру залучати кошти на внутрішньому ринку, оскільки на зовнішніх вартість залучення ресурсів нижча.

На думку аналітиків інвестиційної компанії Dragon Capital, на зовнішніх ринках дійсно склалася вкрай сприятлива ситуація, оскільки низькі базові ставки і високий апетит на ризик стимулює інвесторів шукати високодохідні інструменти. «На тлі такого істотного апетиту на ризик емітенти з України (в тому числі і уряд) отримують можливість залучати ресурси. Водночас важливо не тільки те, що ставка залучення дійсно нижча, але і той факт, що зовнішні ринки пропонують набагато довші гроші», - прокоментував фахівець відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2013 року Україна здійснила успішне дорозміщення 10-річних суверенних євробондів на 1 млрд дол. з дохідністю 7,625%.

Наприкінці листопада 2012 року країна також здійснила випуск десятирічних єврооблігацій на 1,250 млрд дол. США з дохідністю на рівні 7,8% річних.

У вересні 2012 року уряд провів дорозміщення єврооблігацій на 600 млн. дол., збільшивши суму липневого випуску євробондів з погашенням у липні 2017 року до 2,6 млрд дол. з 2 млрд дол. Дохідність дорозміщених паперів у вересні становила 7,46%.

У 2013 році, за прогнозом Мінфіну, Україна може позичити на зовнішніх ринках близько 34,2 млрд грн, що за поточним курсом становить близько 4,3 млрд дол. США.

На погашення зовнішнього і внутрішнього боргу Україні в поточному році необхідно спрямувати приблизно 13,7 млрд дол. порівняно з 12 млрд дол. у 2012 році.