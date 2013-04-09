Нацбанк спростив порядок відкриття рахунків суб'єктам господарювання

15:29, 09 квітня 2013
Фінанси
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Національний банк України спростив порядок відкриття рахунків суб'єктам господарювання, скоротивши перелік необхідних документів, повідомила прес-служба асоціації «Український кредитно-банківський союз» (УКБС).

Згідно з повідомленням, зміни передбачають скорочення переліку документів, необхідних для відкриття рахунку в банку для суб'єктів господарювання, в тому числі виключення з цього переліку довідки з органів статистики, податкової служби та пенсійного фонду. Також повідомляється, що документ погоджений структурними підрозділами НБУ і переданий для проведення юридичної експертизи.

"Пропозиції УКБС щодо необхідності скорочення документів для відкриття рахунків суб'єктам господарювання враховані у проекті змін до Інструкції з порядку відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", - цитує прес-служба повідомлення Національного банку для УКБС.

За словами генерального директора асоціації Галини Оліфер, ці зміни істотно спростять процедуру відкриття рахунків, що сприятиме поліпшенню бізнес-клімату в національній економіці, яка все ще займає 137-е місце серед 185 країн світу в рамках міжнародного рейтингу «Doing Business 2013».

Довідка УНІАН. Рейтинг сприятливості ділового середовища Doing Business щорічно складає Світовий банк і Міжнародна фінансова корпорація.

Торік Україні вдалося піднятися на 15 пунктів і зайняти 137-е місце в рейтингу. 17 січня ц.р. Президент України Віктор Янукович заявив, що Україна повинна увійти до першої сотні рейтингу Світового банку (СБ) за сприятливими умовами ведення бізнесу.

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