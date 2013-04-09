Україні не потрібна фінансова поліція - президент Американсько-української ділової ради

Президент Американсько-української ділової ради Морган Вільямс вважає, що Україна не потребує створення нової силової структури - фінансової поліції, оскільки її поява може стати ще одним важким інструментом тиску держави на бізнес.

Таку думку висловив президент Американсько-української ділової ради Морган Вільямс в коментарях ZN.UA.

"Міжнародний досвід показує, що такі групи в державах, де закон та інші засоби контролю над владою ще занадто слабкі, з часом перетворюються на безконтрольних "монстрів". Оптимальний засіб контролю над фінансовою поліцією - це не створювати таку групу взагалі. У ній не було потреби з моменту проголошення незалежності, нема потреби і зараз", - підкреслив М.Вільямс.

Водночас президент Американсько-української ділової ради зазначив, що уряд України як і раніше сильно залучено в регулювання, намагається контролювати підприємства.

«Поширена бюрократія зі своїм негативним, непродуктивним втручанням у сферу бізнесу», - зазначив М.Вільямс, додавши, що втручання бюрократії в бізнес коштує великих грошей самим компаніям, призводить до збільшення витрат, зменшення інвестицій, прибутку, зниження економічного зростання і в результаті - до менших податкових доходів для самої держави та збільшення тіньового ринку.

Як повідомляв УНІАН, раніше перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов заявив, що законопроект про можливе створення в Україні силового фіскального органа, підпорядкованого Президенту України - фінансової поліції, вимагає чіткого та ідейного опрацювання.

14 березня прем'єр-міністр України Микола Азаров дав розпорядження відповідним міністерствам і відомствам не розглядати проект закону про створення Служби фінансових розслідувань. Таке рішення глава уряду прийняв після вивчення ситуації, у зв'язку з тим, що законопроект не відповідає вимогам часу.

Раніше низка українських ЗМІ повідомили, що уряд підготував проект закону про створення Служби фінансових розслідувань. Відповідно до оприлюдненої інформації, ця служба володітиме широкими повноваженнями з проведення фінансових розслідувань і підкорятиметься безпосередньо Президенту України.