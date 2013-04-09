На міжбанку торги закрилися котируваннями 8,1355/8,1395 грн/дол.

У вівторок, 9 квітня, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1390/8,1450, на 12:00 ціни знизилися до 8,1385/8,1420. На час закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,1355/8,1395.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2607/0,2611, на 12:00 ціни збільшилися до 0,2610/0,2614. На час закриття ціни досягли максимуму - 0,2614/0,2618. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,1200 (-0,2100).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3005/1,3065.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,6020/10,6115, на 12:00 ціни пішли вгору – 10,6030/10,6135. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,6090/10,6200.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 8 квітня, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1350/8,1420, на 12:00 ціни підвищилися до 8,1385/8,1430. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,1385/8,1410.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,5695/10,5805, на 12:00 ціни пішли вгору – 10,5850/10,5970. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,5950/10,6040.