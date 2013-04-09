Каськів розповів, що за рік залучив 3,17 млрд грн інвестицій

Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами у 2012 році залучило 3,17 млрд грн для реалізації інвестиційних проектів, що закріплено відповідними юридичними документами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова агентства Владислав Каськів під час презентації відомчого звіту щодо діяльності в 2012 році.

"3,17 млрд гривень - це той обсяг коштів, який закріплений і зафіксований юридичними документами", - сказав В.Каськів.

Він заявив, що за минулий рік 9 з 17 національних проектів вдалося перевести у фазу практичної реалізації, включаючи проекти "LNG-термінал", "Повітряний експрес", "Олімпійська надія 2022" і "Відкритий світ".

Водночас, за словами В.Каськіва, дефіцит коштів не дозволив затвердити техніко-економічне обґрунтування ще по кількох проектах: "Енергія природи", "Індустріальні парки", "Відродження скотарства" і "Зерно України".

Під час презентації про діяльність відомства В.Каськів повідомив, що в 2012 році були проведені роуд-шоу національних проектів у 14 провідних фінансових центрах світу. За підсумками зустрічей вдалося укласти 24 меморандуми про співпрацю, близько 25 компаній вже залучені до роботи над українськими проектами.

"До того ж, це все не декларації, а практична співпраця. Це конкретні контракти, які технічно реалізуються", - підкреслив В.Каськів.

Він також зазначив, що бюджетне фінансування проектів, які вже знаходяться на стадії практичної реалізації, становить 0,3%.

"Свого часу приймалося рішення про участь держави у національних проектах на рівні 5-7%, але реальна участь держави становить 0,3%", - сказав В.Каськів.

Як повідомляв УНІАН, раніше В.Каськів заявляв, що за підсумками 2013 року обсяг залучених інвестицій може становити не менше 8 млрд грн.

Крім того, найближчим часом Держінвестпроект планує сформувати інтерактивну інвестиційну карту України, в основу якої буде покладено інвестиційний атлас регіонів, представлений на початку квітня 2013 року.