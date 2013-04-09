Мінфін залучив до держбюджету 1,656 млрд грн на ОВДП-аукціоні 9 квітня

Міністерство фінансів України у вівторок, 9 квітня, залучило до державного бюджету 1,656 млрд грн на аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Про це повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, Мінфін залучив 227,23 млн. грн за 3 задоволеними з 8 поданих заявок на придбання 5-місячних держпаперів з дохідністю 7,66%; 91,02 млн. грн за 1 задоволеною з 2 поданих заявок на придбання річних держпаперів з дохідністю 10,5%; 1133,0 млн. грн за всіма 4 поданими заявками на придбання 5-річних держпаперів з дохідністю 14,3%, 204,57 млн. грн за 1 поданою заявкою на придбання 7-річних держпаперів з дохідністю 14,3%.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін у квітні 2013 року, як і в березні, має намір провести чотири аукціони з продажу ОВДП, при цьому розміщення валютних держпаперів не планується.

Згідно з графіком розміщення ОВДП на поточний місяць аукціони заплановано на 2, 9, 16 і 23 квітня.

Довідка УНІАН. Станом на 9 квітня, обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становить 212,621 млрд грн, водночас у власності НБУ перебувають держпапери на суму 122,869 млрд грн, у власності банків - 76,718 млрд грн, нерезидентів - 5,216 млрд грн.

Мінфін України в 2012 році під час проведення аукціонів з продажу ОВДП залучив до державного бюджету 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол. і 316,6 млн. євро.