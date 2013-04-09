Азаров похвалився позитивним сальдо зовнішньоторговельного балансу

В Україні зафіксовано позитивне сальдо зовнішньоторгівельного балансу, ситуація в країні залишається керованою, заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі з представниками місії Міжнародного валютного фонду, що завершує свою роботу в Україні.

Про це УНІАН повідомили в департаменті інформації та комунікації Секретаріату Кабінету Міністрів.

«В економіці ситуація керована. Ми розраховуємо вийти на зростання ВВП, заплановане в держбюджеті. Доходи бюджету в першому кварталі за фактом перевищили ті, що ми прогнозували. У нас зафіксовано скорочення імпорту і відносне збільшення експорту. В результаті вперше у нас зафіксовано позитивне сальдо зовнішньоторгівельного балансу», - цитує департамент інформації і комунікації М.Азарова.

Глава уряду в цілому позитивно оцінив перспективи продовження співпраці з МВФ і заявив, що залишається послідовним прихильником такої співпраці.

Також М.Азаров наголосив, що Україна своєчасно розраховується за всіма зовнішніми зобов'язаннями, хоча з 2011 року країна не одержала ні цента допомоги від МВФ. За словами глави уряду, багато країн вже одержали багатомільярдні кредити від МВФ і все ще не розв’язали своїх проблем, тоді як Україна залишається країною, де кредитори надійно одержують свої гроші.

У свою чергу, глава місії МВФ Крістофер Джарвіс відзначив, що місія провела змістовні переговори з представниками українського уряду і Національного банку. «Оцінка загального економічного стану України не зазнала істотних змін. Але останні місяці були достатньо сприятливими для України. Зокрема, дещо послабшала напруга обмінного курсу. І нам приємно відзначити, що за останні кілька місяців економічна ситуація в Україні не погіршилась», - сказав К.Джарвіс.

Під час бесіди К.Джарвіс представив М.Азарову нового постійного представника МВФ в Україні Жерома Ваше, який з 1 травня цього року змінить на цій посаді Макса Альєра, який працював в Україні останні 4 роки.

Як повідомляв УНІАН, 27 березня в Україні, як і планувалося, почала роботу місія Міжнародного валютного фонду на чолі з К.Джарвісом. Водночас ні в Україні, ні в МВФ не коментують можливих результатів роботи місії, головним із яких має стати підписання нової програми співпраці з Фондом. В Україні на офіційному рівні не раз наголошувалося про необхідність продовження плідної співпраці з МВФ.

Довідка УНІАН.Дефіцит платіжного балансу України за підсумками 2012 року збільшився в 1,7 разу порівняно з 2011 роком – до 4,174 млрд дол.

Дефіцит поточного рахунку за 2012 рік зріс на 40,6% – до 14,407 млрд дол., а профіцит рахунку операцій з капіталом і фінансових операцій збільшився на 31,4% – до 10,233 млрд дол.

Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України у січні 2013 року становило 15,8 млн дол. проти від'ємного сальдо 60,5 млн дол. у січні 2012 року.