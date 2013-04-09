Монетарна база у березні зросла на 0,5%, грошова маса - на 1,5%

Монетарна база в Україні у березні 2013 року зросла на 0,5%, грошова маса – на 1,5%.

Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті Національного банку України.

«Обсяг монетарної бази за березень збільшився на 0,5% (з початку року - на 0,3%) - до 256,1 млрд грн. Грошова маса за цей період зросла на 1,5% (з початку року - на 3,5%) - до 800 млрд грн», - зазначається у повідомленні.

Також повідомляється, що обсяг рефінансування комбанків Нацбанком у березні становив 1,3 млрд грн (з початку року - 6,1 млрд грн). Середньозважена процентна ставка за цими операціями становила 8,41% річних (з початку року - 7,86%). Водночас обсяг мобілізаційних операцій становив 10,2 млрд грн, а середньозважена процентна ставка - 2,95% (з початку року відповідно 40,1 млрд грн і 2,41%).

За інформацією НБУ, загальний обсяг залишків банківських депозитів у березні збільшився на 7,4 млрд грн, або на 1,3% (з початку року - на 4,1%), - до 591,4 млрд грн. «Це відбулося за рахунок приросту залишків коштів у національній валюті, які за місяць зросли на 3,1% (з початку року - на 8%). В іноземній валюті залишки коштів на депозитних рахунках зменшилися на 1,3% (з початку року - на 0,8%). Приріст коштів на депозитних рахунках фізичних осіб у березні становив 1,4% (з початку року - 5,7%) - до 386,6 млрд грн. Залишки депозитів юридичних осіб протягом місяця зросли на 1,1% (з початку року - на 1,4%) - до 204,8 млрд грн», - повідомляє НБУ.

Також вказується, що загальний обсяг залишків за кредитами за місяць зріс на 2,9 млрд грн, або на 0,4% (з початку року - на 1,5%), - до 821,3 млрд грн завдяки збільшенню кредитів, наданих в іноземній валюті, - їх обсяги в березні зросли на 1,9% (з початку року - на 2%), тоді як в національній валюті вони трохи зменшилися - на 0,5% (з початку року збільшилися на 1,2%). Залишки за кредитами, наданими юридичним особам, за березень зросли на 0,4% (з початку року - на 1,8%) - до 637,2 млрд грн. Залишки за кредитами, наданими фізичним особам, зросли на 0,2% (з початку року - на 0,5%) і становили 184,1 млрд грн.

Обсяг готівки поза банками у лютому збільшився на 2,3% (з початку року - на 1,4%) - до 206 млрд грн. Рівень коррахунків банків за місяць зменшився на 14,8% (з початку року - на 7,1%) - до 22,9 млрд грн. Обсяг обов'язкових резервів, сформованих банками станом на 1 квітня 2013 року, згідно з встановленими нормативами, становив 19,1 млрд грн, з них на окремий рахунок в Нацбанку перераховано 7 млрд грн. Кошти уряду в національній валюті на рахунках в НБУ за березень зросли на 28,9% (з початку року - в 7,5 разу) - до 3,6 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН,монетарна база в Україні у лютому 2013 року зросла на 1,3%, грошова маса – на 0,8%.

Згідно з Основними принципами грошово-кредитної політики на 2013 рік, зростання монетарної бази в Україні в 2013 році очікується на рівні 6-8%.

Монетарна база в Україні у 2012 році зросла на 6,4% – до 255,3 млрд грн, грошова маса – на 12,5% – до 771,3 млрд грн.

У 2011 році грошова маса в Україні збільшилася на 14,2% – до 682,7 млрд грн, монетарна база – на 6,3%, до 239,9 млрд грн.