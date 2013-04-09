Обсяг відшкодованих депозитів через Фонд гарантування вкладів становив 6,17 млрд грн

Загальний обсяг відшкодованих депозитів через Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на 1 квітня (з моменту заснування фонду - створений в лютому 1999 року) становив 6,17 млрд грн, водночас виплату отримали понад 120 тис. вкладників 24 ліквідованих банків, повідомила УНІАН прес-служба фонду.

Згідно з повідомленням, з 10 січня фонд здійснює ліквідацію "Ерде Банку", і на 1 квітня 2013 року вкладникам банку виплачено 435,43 млн грн або 98% суми, що підлягає відшкодуванню в межах гарантованої суми. Також фонд з 21 березня здійснює ліквідацію банку "Таврика", і на 1 квітня вкладники банку отримали 1,39 млрд грн або 76,2% суми до відшкодування.

Фонд продовжує виплати вкладникам 22 ліквідованих банків, у тому числі банки "Базис", "Інноваційно-промисловий банк", "Столиця", "СоцКом Банк", "Володимирський", "Діалогбанк", "Синтез", "Земельний банк", "Іпобанк", "Дністер", "БІГ Енергія", "Трансбанк", "Арма", "Український промисловий банк", "Українська фінансова група", "Східно-європейський банк", "Банк регіонального розвитку", "Європейський", "Національний стандарт", "Одеса-Банк", "Причорномор'я", "Європейський банк розвитку та заощаджень".

Загалом на 1 квітня цього року виплати отримали 120 785 вкладників цих банків на загальну суму 4,34 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, розмір Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у березні знизився на 16,1% - до 4,79 млрд грн, учасниками фонду є 173 банки.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створений в 1999 року і є державною спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізосіб і виведення неплатоспроможних банків з ринку. З жовтня 2012 року розмір гарантованої суми вкладів встановлено на рівні 200 тис. грн.

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