Міндоходів збирається підняти Україну в рейтингах Світового банку

Міністерство доходів і зборів України затвердило план дій для підвищення показників країни в рейтингах Світового банку щодо легкості ведення бізнесу Doing business і зручності сплати податків Paying Taxes.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міндоходів.

Зокрема, покращити умови ведення бізнесу пропонується за рахунок спрощення процедур відкриття власного бізнесу і реєстрації платника податків, коли звертатися в податкові органи не буде потрібно, а всі необхідні відомості надаватимуть державні реєстратори.

«Масштабні проекти будуть реалізовані за рахунок впровадження нових IT-сервісів, зокрема «Єдиного вікна подачі електронної звітності». Ця послуга дозволить платникам податків за наявності свідоцтва про реєстрацію запитати будь-яку інформацію через Інтернет», - відзначили в Міндоходів.

У міністерстві переконані, що зменшити податкове навантаження на бізнес допоможуть оптимізація адміністрування єдиного соціального внеску, а також врегулювання питання авансових платежів з податку на прибуток.

«Заплановано і спрощення щодо звітності. Зокрема, єдиний соціальний внесок потрібно буде платити раз на місяць, а не двічі. Звітувати з податку на прибуток більшість платників будуть раз на рік, а не щокварталу», - зазначили в міністерстві.

Як повідомляв УНІАН, Україна в рейтингу Світового банку Paying Taxes-2013 піднялася відразу на 18 пунктів - з 183-го до 165-го. У загальному рейтингу Doing Business-2013 Україна піднялася на 15 позицій - з 152-ї до 137-ї.

У січні 2013 року Президент України Віктор Янукович заявив про те, що в 2013 році Україна має увійти до першої сотні рейтингу Світового банку за сприятливими умовами ведення бізнесу.