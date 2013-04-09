З Кіпру незадовго до банківського краху вивели шість тисяч депозитів

Комісія з етики кіпрського парламенту одержала у ЦБ країни список з шести тисяч фізичних і юридичних осіб, які вивели гроші за кордон безпосередньо перед крахом кіпрських банків, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на місцеві телеканали.

Дані цифри відносяться тільки до періоду з 1 по 15 березня, після чого банки закрилися на двотижневі вимушені канікули. Пізніше Кіпр домовився з ЄС і МВФ про 10-мільярдні кредити в обмін на санацію фінансової системи, за якої збитки збанкрутілих банків будуть покладені на їх вкладників, акціонерів і утримувачів боргових зобов'язань. Втрати за незастрахованими депозитами у найбільшому банку Bank of Cyprus становитимуть 40-60%, у другому за величиною Cyprus Popular Bank - від 80%.

Голова комісії з етики у Кіпрському парламенті Дімітріс Силлуріс заявив, що деякі фігуранти списку виводили гроші не одноразово, а кілька разів за два тижні, що передували краху банків. "Є дивні витоки, але є також і люди, яких не треба звинувачувати. З цієї причини ми не оприлюднюємо імена", - сказав Д.Силлуріс. Як очікується, парламент обговорить питання про витоки 11 квітня.

Розслідування проводиться на тлі чуток, що деякі кіпріоти знали наперед про підготовлювану реструктуризацію банків і вивели кошти за кордон. Так, ЗМІ повідомляли про сотні мільйонів євро, виведених із закритих кіпрських банків через їх закордонні філіали під виглядом гуманітарної допомоги. Консалтингове агентство Alvarez & Marsal встановило у розслідуванні на замовлення кіпрського ЦБ, що значна частина даних про діяльність місцевих банків останніми роками була знищена.