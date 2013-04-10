Україна випустила 10-річні євробонди на 1,25 млрд дол.

Україна здійснила розміщення 10-річних суверенних євробондів на 1,25 млрд доларів США з дохідністю 7,5%, повідомили УНІАН кілька джерел на фінансовому ринку.

Організаторами чергового розміщення суверенних євробондів виступили банки JP Morgan, Citi, Sberbank CIB та VTB.

Про плани цього розміщення напередодні повідомили учасники фінансового ринку.

На думку інвестиційних аналітиків, у цей час на зовнішніх ринках склалася дуже сприятлива ситуація, оскільки низькі базові ставки і високий «апетит до ризику» стимулюють інвесторів шукати високоприбуткові інструменти.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2013 року Україна провела успішне дорозміщення 10-річних суверенних євробондів на 1 млрд дол. з прибутковістю 7,625%.

Наприкінці листопада 2012 року країни також здійснила випуск десятирічних єврооблігацій на 1,250 млрд дол. США з дохідністю на рівні 7,8% річних.

У вересні 2012 року уряд провів дорозміщення єврооблігацій на 600 млн дол., збільшивши суму липневого випуску євробондів з погашенням у липні 2017 до 2,6 млрд дол. з 2 млрд дол. Прибутковість дорозміщення паперів у вересні становила 7,46%.

У 2013 році, за прогнозом Мінфіну, Україна може запозичити на зовнішніх ринках близько 34,2 млрд грн, що за поточним курсом становить близько 4,3 млрд дол. США.

На погашення зовнішнього та внутрішнього боргу Україні в поточному році необхідно направити приблизно 13,7 млрд дол. у порівнянні з 12 млрд дол. у 2012 році.