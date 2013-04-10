Міндоходів нагадує про право "спрощенців" другої групи звітувати раз на рік

Підприємці, що працюють за спрощеною системою оподаткування у другій групі, з 1 січня поточного року можуть подавати звітність один раз на рік, як і підприємці першої групи.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства доходів і зборів України. До того ж «спрощенці» 3-5 груп повинні звітувати раз на квартал, нагадують у міністерстві.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович 18 листопада 2011 року підписав Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України, що стосуються спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності". Законом визначено чотири групи підприємців, які можуть працювати за спрощеною системою.

До першої групи належать дрібні підприємці з обсягом доходу до 150 тис. грн, які не мають найманих робітників. До другої групи - фізичні особи, які мають обсяг доходу 1 млн грн і мають право наймати 10 найманих працівників. До третьої групи належать фізичні особи-підприємці з обсягом доходу не більше 3 млн грн і кількістю найманих осіб до 20 осіб. Для таких підприємців ставка податку встановлена ​​на рівні 3% або 5% залежно від того, з ПДВ чи без ПДВ ведеться їхня діяльність. До четвертої групи належать підприємці чи юридичні особи з обсягом доходу щонайбільше 5 млн грн, правом наймати до 50 осіб і ставкою податку на рівні 3% або 5%.

Законодавчими змінами, які набули чинності з 1 липня 2012 року, база оподаткування єдиним податком була розширена, зокрема були введені 5-а і 6-а групи «спрощенців».

Найбільш популярною залишається друга група «спрощенців», в якій працює 641 тис. підприємців.

Приватні підприємці України, що працюють за спрощеною системою оподаткування, за перший квартал 2013 року збільшили обсяг податкових надходжень в 2,8 разу - до 995,1 млн грн з 346,2 млн грн за аналогічний період 2012 року.