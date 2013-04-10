Торги на міжбанку відкрилися зниженням долара і зростанням євро

У середу, 10 квітня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань - 8,1330/8,1400.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту зросли - 0,2620/24, котирування євро-гривні пішли вгору - 10,6525/10,6635. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують зростати - 1,3094/96 (вівторок - 1,3024/26).

У вівторок Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 9 квітня, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1390/8,1450, до 12:00 ціни знизилися до 8,1385/8,1420. До закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,1355/8,1395.

Ринок євро-гривні відкрився індикативними котируваннями 10,6020/10,6115, до 12:00 ціни пішли вгору - 10,6030/10,6135. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,6090/10,6200.