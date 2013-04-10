МВФ продовжить діалог із Україною за новою програмою "стенд-бай"

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ), що завершила свою роботу в Україні, має намір продовжувати діалог із Україною щодо співробітництва в рамках нової програми "стенд-бай".

Про це повідомив глава місії Крістофер Джарвіс у заяві, переданій УНІАН.

У заяві зокрема сказано: «Місія провела продуктивні дискусії з представниками української влади щодо напрямів економічної політики, підтримку якої міг би надати МВФ у рамках угоди «стенд-бай».

За словами К.Джарвіса, основними елементами нової програми мали б стати заходи, спрямовані на скорочення фіскального дефіциту та дефіциту рахунку поточних операцій, реформування банківського та енергетичного сектору з метою створення в Україні умов стабільного економічного зростання і створення нових робочих місць.

«Місія досягла хорошого прогресу щодо обговорених питань, і найближчими тижнями наш діалог матиме продовження», - сказав К.Джарвіс.

Як повідомляв УНІАН, 27 березня до України, як і планувалося, приїхала місія МВФ для діалогу з владою щодо можливого підписання кредитної угоди за програмою "стенд-бай" обсягом близько 15,4 млрд грн. Українська сторона поклала великі надії на переговори з місією МВФ.

Раніше постійний представник МВФ в Україні Макс Альєр, який незабаром покине Україну у зв'язку із завершенням своєї роботи в нашій країні, повідомив, що Фонд відзначає прогрес у переговорах з українською владою і вважає його достатнім для продовження діалогу.

До того ж він зазначив, що аналіз, проведений за підсумками візиту попередньої місії, яка працювала в Україні з 29 січня по 12 лютого, підтверджує правильність раніше виданих Україні рекомендацій, зокрема щодо необхідності вирівнювати ціни на газ для населення, ведення гнучкого валютного курсу і реформування банківського сектора економіки.

Попередня місія Міжнародного валютного фонду працювала в Україні з 29 січня по 12 лютого. На думку експертів, основне завдання місії полягала в зборі технічної інформації про економічний стан України з метою продовження подальшої співпраці та пошуку умов підписання нової програми кредитування України з боку МВФ.

Міністр економічного розвитку і торгівлі України Ігор Прасолов заявляв, що Мінекономрозвитку очікує приїзду місії МВФ наприкінці березня, і що українська сторона демонструє стриманий оптимізм щодо переговорів про валютний курс, тарифи і в питанні подолання дефіциту бюджету НАК «Нафтогаз України».

Нагадаємо також, що з 1 травня постійним представником МВФ в Україні стане Жером Ваше, громадянин Франції, раніше спеціалізувався на проблематиці розвинених країн і держав з економікою, що розвивається. Останнім часом він працював над питаннями економіки Іспанії.

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