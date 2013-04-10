Україна змінює свого представника в МВФ

Представником від України в Міжнародному валютному фонді буде призначено директора генерального економічного департаменту Національного банку України Олександра Петрика, повідомило УНІАН джерело у Нацбанку.

За його словами, О.Петрика призначать найближчим часом, він представлятиме інтереси України. На цей час О.Петрик обіймає посаду директора генерального економічного департаменту Нацбанку.

На цей момент представником України в МВФ є Юрій Якуша, він обіймає посаду заступника виконавчого директора групи країн, до якої входить Україна, а також Вірменія, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Грузія, Ізраїль, Люксембург, Македонія, Молдавія, Чорногорія, Нідерланди, Румунія.

Як повідомляв УНІАН, місія Міжнародного валютного фонду, що завершила свою роботу в Україні, має намір продовжити найближчими тижнями діалог з Україною щодо співпраці в рамках нової програми "стенд-бай". За словами керівника місії Крістофера Джарвіса, місія провела продуктивні дискусії з представниками української влади щодо напрямів економічної політики, підтримку якій міг би надати МВФ у рамках угоди «стенд-бай». Основними елементами нової програми мали б стати заходи, направлені на скорочення фіскального дефіциту і дефіциту рахунку поточних операцій, реформування банківського і енергетичного сектора з метою створення в Україні умов стабільного економічного зростання і створення нових робочих місць. «Місія досягла хорошого прогресу в обговорених питаннях, і найближчими тижнями наш діалог матиме продовження», - сказав К.Джарвіс.