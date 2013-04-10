Міндоходов почне розсилати квитанції щодо сплати податку на нерухомість з 15 квітня

Міністерство доходів і зборів України має намір з 15 квітня почати розсилати квитанції про сплату податку на нерухомість тим платникам податків, які є власниками оподатковуваної нерухомості, повідомили в прес-службі Міндоходів.

У квитанції буде зазначена сума нарахованого податку і платіжні реквізити. Сплатити податок, роз'яснюють у Міндоходів, необхідно протягом двох місяців з моменту отримання квитанції. Для цього громадяни можуть скористатися послугами банківських установ, поштових відділень, а також кас сільських рад.

Водночас якщо власник володіє відразу кількома об'єктами нерухомості, що підлягають оподаткуванню, то він може звернутися до податкових органів з метою визначити, по якому саме об'єкту нараховуватиметься податок, а на який з об'єктів поширюватиметься податкова пільга. «Інакше, пільговим буде автоматично визначено об'єкт за місцем реєстрації платника податків», - роз'яснили в міністерстві.

У Міндоходів також зазначили, що до податкових органів можна звернутися і у разі, якщо платник не згоден з обсягами нарахованих платежів. Проте таке звернення буде правомочним у строк не пізніше як за два місяці з моменту отримання квитанції.

У міністерстві нагадали, що відповідно до норм Податкового кодексу квартири і будинки, що не перевищують за площею 120 кв. м і 250 кв. м відповідно, не оподатковуються. Разом з тим, така пільга поширюється лише на один об'єкт нерухомості, що перебуває у власності платника податків. А власне податок налічується на квадратні метри, що перевищують «пільговий» поріг.

«Податок на нерухомість сплачується авансовим платежем на весь рік. У разі необхідності платник може звернутися з проханням розстрочки платежу. Якщо ж нерухомість була продана після сплати податку, то платник має право звернутися до податкових органів з проханням повернути податкову переплату, подавши відповідну заяву. У податкових органів є 5 днів на ухвалення рішення про перерахунок коштів», - роз'яснили в Міністерстві.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2013 року набула чинності норма Податкового кодексу про оподаткування житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичних і юридичних осіб, зокрема нерезидентів. Оподатковуються будинки, прибудови до них, житлові будинки садибного типу, квартири і котеджі, а також кімнати в багатосімейних квартирах.

Згідно з нормою закону, не є об'єктом оподаткування житлова площа, що перебуває у власності держави або територіальних громад, перебуває в зоні відчуження або примусового відселення, належить дитячим будинкам сімейного типу. Не оподатковуються гуртожитки, дачні або садові садиби, але не більше однієї з розрахунку на одного платника податків, житлова нерухомість, що перебуває у власності багатодітних сімей і сімей з прийомними дітьми, але в розрахунку не більш як за один об'єкт нерухомості на сім'ю.

Розмір мінімальної зарплати, встановлений на 1 січня 2013 року, становить 1147 грн.

За оцінками Міністерства доходів і зборів, обсяг надходжень до місцевих бюджетів від податку на нерухомість у 2013 році може становити близько 75 млн. грн.