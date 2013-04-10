Терміни повернення вкладів ліквідованих банків обмежено трьома роками

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб обмежив терміни подачі звернень щодо повернення вкладів ліквідованих банків трьома роками.

Відповідну постанову, затверджену виконавчою дирекцією фонду 7 березня і зареєстровану Мін'юстом 2 квітня, оприлюднено на офіційному сайті Верховної Ради в розділі нормативних документів щодо Фонду гарантування.

Згідно з постановою, вкладники банків, щодо яких процедура ліквідації розпочата до прийняття нового закону про систему гарантування вкладів фізичних осіб (4 листопада 2012 року), можуть звертатися до Фонду гарантування для отримання відшкодування за вкладами протягом трьох років після того, як їхні вклади стали недоступними. Рішення фонду набуває чинності з моменту офіційного опублікування на офіційній сторінці фонду в мережі Інтернет, зараз документ на сайті фонду відсутній.

Згідно з інформацією фонду, у перелік банків, вкладникам яких продовжуються виплати, але процедура ліквідації розпочата до прийняття нового законодавства про систему гарантування вкладів, увійшли: "Базис", "Інноваційно-промисловий банк", "Столиця", "СоцКом Банк", "Володимирський", "Діалогбанк", "Синтез", "Земельний банк", "Іпобанк", "Дністер", "БІГ Енергія", "Трансбанк", "Арма", "Український промисловий банк", "Українська фінансова група", "Східно-Європейський банк", "Банк регіонального розвитку", "Європейський", "Національний стандарт", "Одеса-Банк", "Причорномор'я", "Європейський банк розвитку та заощаджень".

Як повідомляв УНІАН, загальний обсяг відшкодованих депозитів через Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на 1 квітня (з моменту заснування фонду - створений в лютому 1999 року) становив 6,17 млрд грн, водночас виплату отримали понад 120 тис. вкладників 24 ліквідованих банків. Розмір Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у березні знизився на 16,1% - до 4,79 млрд грн, учасниками фонду є 173 банки.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створений в 1999 року і є державною спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізосіб і виведення неплатоспроможних банків з ринку. З жовтня 2012 року розмір гарантованої суми вкладів встановлено на рівні 200 тис. грн.