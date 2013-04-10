Міжбанк в середу закрився котируваннями 8,1345/8,1370 грн/дол.

У середу, 10 квітня, на міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями 8,1330/8,1400, на 12:00 звузився спред 8,1355/8,1385, до закриття торгів цінові рівні знизилися 8,1345/8,1370.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2620/24, на 12:00 ціни зросли 0,2628/32, до закриття ціни залишилися на тому ж рівні. У Росії курс долар-рубль упав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,8455 (-0.2745).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3075/1,3120.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,6525/10,6635, на 12:00 ціни пішли вгору 10,6555/10,6650, до закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,6555/10,6650.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 9 квітня, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1390/8,1450, на 12:00 ціни знизилися до 8,1385/8,1420. До закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,1355/8,1395.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,6020/10,6115, на 12:00 ціни пішли вгору – 10,6030/10,6135. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,6090/10,6200.