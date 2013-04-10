Кабмін планує рівень держборгу у 2014 році в межах 31% ВВП - проект бюджетної резолюції

Кабінет Міністрів України планує рівень держборгу у 2014 році в межах 31% ВВП при очікуваному рівні держборгу в 2013 році у 30,6% ВВП.

Про це йдеться у проекті постанови уряду про основні напрямки бюджетної політики на 2014 рік, розміщеному на офіційному сайті Верховної Ради України.

Проект передбачає застосування заходів до проведення активних операцій, пов'язаних із управлінням державним боргом і ліквідністю єдиного казначейського рахунку, в рамках граничного обсягу державного боргу на кінець бюджетного періоду, а також управління ризиками, пов'язаними з держборгом і наданням держгарантій.

«Певні макропоказники можуть бути уточнені після публікації звітної статистичної інформації за 2012 рік, оперативних даних поточного стану соціально-економічного розвитку в 2013 році, а також на основі рішень Кабінету Міністрів про прогноз макропоказників на 2014 рік при підготовці проекту державного бюджету на 2014 рік», - сказано в проекті резолюції.

За даними Міністерства фінансів України, державний і гарантований державою борг України в 2012 році зріс на 8,9% і на 31 грудня 2012 року становив 515,51 млрд грн, або 64,495 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, Світовий банк переглянув у бік погіршення прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в поточному році з 3,5% до 1% (номінальний ВВП на кінець року - 1,551 трлн грн). Також він зазначив, що в 2014 році можливе покращення ситуації на зовнішніх ринках, внаслідок чого зростання ВВП України в 2014 році очікується на рівні 3%. На 2015 рік експерти Світового банку прогнозують зростання ВВП країни на рівні 4%.

Світовий банк покращив прогноз інфляції в Україні за підсумками 2013 року з 9,5% до 8,7%. На його думку, в поточному році можна очікувати певного пом'якшення монетарної політики Національного банку України, що визначає гнучкіший курс національної валюти. Експерти СБ прогнозують подальше збільшення дефіциту рахунку поточних операцій України, який за їх оцінками в 2013 році становитиме 7,4% ВВП (колишній прогноз — 5,3%), у 2014 році - 6,8% (5,5%).

Також СБ очікує збільшення відношення зовнішнього боргу України до ВВП - до 83,5% у 2013 році і 85,3% у 2014 році, проти 78,5% і 78,6% відповідно, прогнозованих раніше. При цьому державний й гарантований державою борг, за прогнозами СБ, до кінця року становитиме 40,1% ВВП, у 2014 році - 41,5%.

Державний бюджет України на 2013 рік розраховано, виходячи з таких прогнозних макроекономічних показників: номінальний ВВП – 1,576 трлн грн, темпи зростання ВВП – 3,4%, інфляція (грудень до грудня) – 4,8%. Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2013 рік», бюджет прийнято з дефіцитом на рівні 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, витратами – 411,9 млрд грн, граничним рівнем держборгу на 31 грудня 2013 року – 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн.

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