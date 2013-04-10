Доступ банків до держреєстру обтяжень рухомого майна відновлено - НАБУ

Доступ банків до Державного реєстру обтяжень рухомого майна (ДРОРМ) відновлено у звичайному режимі, повідомила УНІАН прес-служба Незалежної асоціації банків України (НАБУ).

Згідно з повідомленням, на початку 2013 року державне підприємство «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України відмовило банківським установам у внесенні, зміні або отриманні інформації в електронному вигляді з реєстру, посилаючись на необхідність передплати кожної послуги та надання документа про оплату. У результаті нововведень кредитні операції банків, у тому числі з реструктуризації проблемної заборгованості, були практично заблоковані у зв'язку з підвищенням ризиків, пов'язаних із забезпеченням (заставами) за кредитами.

Як повідомляє НАБУ, на підставі звернення керівництва асоціації до Національного банку, який в свою чергу вирішив дане питання з Міністерством юстиції України, доступ відновлено шляхом укладення між «Інформаційним центром» і банками додаткових угод до договорів.

Довідка УНІАН. Державний реєстр обтяжень рухомого майна (ДРОРМ) містить інформацію про виникнення, зміну, припинення обтяження на рухоме майно, а також про звернення стягнення на предмет обтяження. Дані реєстру використовуються банками в поточному режимі під час здійснення кредитних операцій і оформленні в заставу рухомого майна. Адміністратором реєстру є державне підприємство «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України.