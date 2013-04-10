Кабмін планує надати держгарантії за кредитами у 2014 році не більше 3% ВВП

Кабінет Міністрів України планує надати державні гарантії за кредитами в 2014 році в обсягах не більш як 3% ВВП при запланованому рівні держгарантій у 2013 році в 50 млрд грн.

Про це йдеться в проекті постанови уряду про основні напрями бюджетної політики на 2014 рік, розміщеному на офіційному сайті Верховної Ради України.

Проект передбачає вживання заходів до проведення активних операцій, пов'язаних з управлінням державним боргом і ліквідністю єдиного казначейського рахунку, в рамках граничного обсягу державного боргу на кінець бюджетного періоду, а також управління ризиками, пов'язаними з держборгом і наданням держгарантій.

«Певні макропоказники можуть бути уточнені після публікації звітної статистичної інформації щодо 2012 року, оперативних даних поточного стану соціально-економічного розвитку в 2013 році, а також на основі рішень Кабінету Міністрів про прогноз макропоказників на 2014 рік під час підготовки проекту державного бюджету на 2014 рік», - сказано в проекті резолюції.

Як повідомляв УНІАН, Світовий банк переглянув у бік погіршення прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в поточному році з 3,5% до 1% (номінальний ВВП на кінець року - 1,551 трлн грн).

Експерти СБ прогнозують подальше збільшення дефіциту рахунку поточних операцій України, який, за їхніми оцінками, в 2013 році становитиме 7,4% ВВП (колишній прогноз — 5,3%), у 2014 році - 6,8% (5,5%). Також СБ чекає збільшення відношення зовнішнього боргу України до ВВП - до 83,5% у 2013 році і 85,3% у 2014 році, проти 78,5% і 78,6% відповідно, прогнозованих раніше. При цьому державний і гарантований державою борг, за прогнозами СБ, до кінця поточного року становитиме 40,1% ВВП, у 2014 році - 41,5%.

За даними Міністерства фінансів України, державний і гарантований державою борг України в 2012 році зріс на 8,9% і на 31 грудня 2012 року становив 515,51 млрд грн, або 64,495 млрд дол.

Державний бюджет України на 2013 рік розрахований, виходячи з таких прогнозних макроекономічних показників: номінальний ВВП – 1,576 трлн грн, темпи зростання ВВП – 3,4%, інфляція (грудень до грудня) – 4,8%. Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2013 рік», бюджет прийнято з дефіцитом на рівні 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, видатками – 411,9 млрд грн, граничним рівнем держборгу на 31 грудня 2013 року – 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн.