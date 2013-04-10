Україна у березні збільшила виручку від експорту перлів, дорогоцінного каміння, металів, монет у 6,3 разу

Україна в березні 2013 року порівняно з лютим 2012 року скоротила виручку від експорту перлів, дорогоцінного каміння, металів, біжутерії і монет в 6,3 разу - до 15,3 млн дол., повідомила Державна митна служба України.

Як сказано в повідомленні, за вказаний період імпорт перлів, дорогоцінного каміння, металів, біжутерії і монет скоротився на 52,7% - до 33,480 млн дол.

Всього за 1 квартал 2013 року Україна експортувала даної коштовної продукції на 30,813 млн дол., а імпортувала - на 152,377 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році порівняно з 2011 роком Україна збільшила виручку від експорту золота на 20% - до 9,7 млн ​​дол., імпорт золота в Україну в грошовому еквіваленті скоротився на 37,9% - до 384,7 млн дол.

Експорт платини торік зріс в 3,3 разу - до 7,0 млн дол., експорт срібла впав на 35% - до 3,4 млн дол., алмазів - виріс на 11%, до 7,2 млн дол., експорт ювелірних виробів скоротився на 22,5% - до 8,0 млн дол., а експорт брухту дорогоцінних металів збільшився на 58,2% - до 100,2 млн дол.

Імпорт платини скоротився в 2012 році на 11,4%, до 3,3 млн дол., срібла - впав на 34,4%, до 14,5 млн дол., імпорт алмазів зріс 9,1%, до 13,3 млн дол., а експорт ювелірних виробів скоротився на 16,9%, до 55,935 млн дол.