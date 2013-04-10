Запаси золота в держрезервах країн світу у 2012 році зросли до 31,67 тис. тонн

Запаси золота в державних резервах країн світу за підсумками 2012 року становили 31,671 тис. тонн, що на 1,5% більше показника за 2011 рік, пише РІА «Новости» з посиланням на матеріали Всесвітньої ради щодо золота (World Gold Council, WGC).

На першому місці за обсягом золота в резервах як і раніше знаходяться США (8,134 тисячі тонн), на другому - Німеччина (3,391 тисячі тонн), на третьому - Італія (2,452 тисячі тонн). Китай займає п'яте місце в світовому рейтингу з 1,054 тисячі тонн золота.

Росія, за даними на кінець минулого року, зберегла за собою сьоме місце за обсягом золота в міжнародних резервах, який становив 957,76 тонни. Порівняно з 2011 роком Росія збільшила обсяг золота в резервах на 8,5%.

За даними на початок березня 2013 року, держрезерви світу з кінця 2012 року не змінилися і становлять 31,671 тисячі тонн золота; обсяг дорогоцінного металу в резервах Росії - 969,9 тонни.

Обсяг золота в резервах Міжнародного валютного фонду (МВФ) на кінець 2012 року становив 2,814 тисячі тонн - без змін порівняно з 2011 роком. Консолідовані резерви золота в європейських ЦБ наприкінці року також не змінилися і містять 502,07 тонни золота.

Як повідомляв УНІАН,золотовалютні резерви Національного банку України в березні 2013 року, за оперативними даними, збільшилися на 0,1% і на 31 березня становили 24,727 млрд дол.

Зокрема, резерви в іноземній валюті становили 22,863 млрд дол., резервна позиція в МВФ - 0,03 млн дол., спеціальні права запозичення - 9,57 млн ​​дол., золото - 1,854 млрд дол.

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