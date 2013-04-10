Експерти розраховують на досягнення домовленості України з МВФ за кредитом «стенд-бай»

Українські експерти очікують, що Україні все ж вдасться домовитися з Міжнародним валютним фондом щодо нової програми кредитування «стенд-бай» і, можливо, отримання першого траншу кредиту вже до кінця першого півріччя 2013 року.

Про це в коментарях УНІАН повідомили головний економіст інвестиційної компанії Dragon Capital Олена Білан та керівник економічних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин.

«Тон дискусій з МВФ дозволяє говорити про те, що Фонд не налаштований давати негативний відгук Україні. Вірогідність отримання нами першого траншу вже в першому півріччі становить зараз 50 на 50. Причому я б дав піввідсотка до тих 50, які за те, що транш ми все-таки отримаємо ще до кінця першого півріччя», - сказав В.Юрчишин.

Водночас він зазначив, що було б занадто оптимістично очікувати конкретних результатів переговорів вже зараз - за підсумками роботи місії, яка завершила свою діяльність в Україні сьогодні, 10 квітня. «Перша місія, яка працювала в лютому, була більш ознайомча. І саме той візит показав представникам МВФ можливість продовження діалогу. Разом з тим, дуже оптимістично чекати результатів за підсумками і цієї місії, яка також носить радше технічний характер», - підкреслив експерт.

У свою чергу О. Білан зазначила, що «враховуючи значний обсяг валютних запозичень уряду з початку року і стабілізацію валютного ринку, влада не відчуває гострої потреби в кредитах МВФ. Цим, вочевидь, і пояснюється відсутність конкретних результатів у переговорах з місією МВФ».

Однак, за її словами, фундаментальні показники економіки України залишаються слабкими, і стабільність на валютному ринку може виявитися тимчасовою. «При цьому «вікно можливостей» для реалізації непопулярних заходів досі відкрите. Тому ми як і раніше розраховуємо на відновлення кредитної програми МВФ в цьому році, хоча затягування переговорного процесу знижує ймовірність цього сценарію», - сказала О. Білан.

Як повідомляв УНІАН, місія МВФ, що працювала в Києві з 27 березня по 10 квітня, оголосила про завершення роботи і намір продовжити діалог з Україною у «найближчі тижні». За словами глави місії Крістофера Джарвіса, основними елементами нової програми співпраці мали б стати заходи, спрямовані на скорочення фіскального дефіциту та дефіциту рахунку поточних операцій, реформування банківського та енергетичного сектору з метою створення в Україні умов стабільного економічного зростання і створення нових робочих місць.

Місія МВФ приїхала до України для діалогу з владою щодо можливого підписання кредитної угоди за програмою "стенд-бай" обсягом близько 15,4 млрд грн.

Раніше постійний представник МВФ в Україні Макс Альєр, який незабаром покине Україну у зв'язку із завершенням своєї роботи в нашій країні, повідомив, що Фонд відзначає прогрес у переговорах з українською владою і вважає його достатнім для продовження діалогу.

Водночас він зазначив, що аналіз, проведений за підсумками візиту попередньої місії, яка працювала в Україні з 29 січня по 12 лютого, підтверджує правильність раніше виданих Україні рекомендацій, зокрема, щодо необхідності вирівнювання цін на газ для населення, ведення гнучкого валютного курсу і реформування банківського сектора економіки.

Загальна сума погашення платежів, які має здійснити уряд України в 2013 році на користь МВФ за раніше взятими фінансовими зобов'язаннями, становить 3,66 млрд спеціальних прав запозичення (приблизно 5,63 млрд доларів США).