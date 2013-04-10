Україна в березні скоротила імпорт золота на 60,2%

Україна в березні 2013 року порівняно з лютим 2012 року скоротила імпорт золота на 60,2% - до 23,55 млн дол., повідомила Державна митна служба України.

Згідно з повідомленням, всього за 1 квартал 2013 року було імпортовано золота на 125,733 млн дол., експорт не здійснювався.

Золото імпортувалося переважно зі Швейцарії (на 99,150 млн дол.) і Нідерландів (на 26,580 млн дол.).

Також у 1 кварталі 2013 року країна імпортувала ювелірних виробів на 16,015 млн дол., алмазів на 2,744 млн дол., срібла на 2,334 млн дол.

Імпорт ювелірних виробів відбувався в основному з Німеччини - на 10 млн дол., алмазів - з Росії на 2,216 млн дол., срібла - з Австрії на 980 тис. дол., Нідерландів на 374 тис. дол. і Швейцарії на 336 тис. дол.

На експорт в 1 кварталі поставлявся, в основному, брухт дорогоцінних металів - на 25,595 млн дол., срібло - на 1,858 млн дол., алмази - на 1,361 млн дол. і ювелірні вироби - на 1,337 млн дол.

Експортувався брухт дорогоцінних металів до Швейцарії - на 14,244 млн дол., Німеччини - на 8,404 млн дол. і Великобританії - на 2,947 млн дол.

При цьому весь обсяг срібла в 1 кварталі 2013 року експортувався до Австрії.

Основним імпортером українських ювелірних виробів стала Росія - на 516 тис. дол., Туніс - 200 тис. дол. і Білорусь - на 184 тис. дол.

Як повідомляв УНІАН, за 1 квартал 2013 року Україна експортувала перлів, дорогоцінного каміння, металів, біжутерії і монет на 30,813 млн дол., а імпортувала - на 152,377 млн дол.

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