S&P підвищило прогноз рейтингу Кіпру з негативного до стабільного

Міжнародне рейтингове агентство S&P підвищило прогноз за довго- і короткостроковими суверенними кредитними рейтингам Кіпру, які були підтверджені на рівні "ССС/С", до стабільного з негативного.

"Підвищення прогнозу за рейтингом Кіпру відображає наші очікування на те, що уряд країни погодиться на умови фінансової підтримки з боку стабфонду ESM і МВФ розміром до 10 мільярдів євро, а також, що перший транш фіндопомоги буде виплачений до терміну погашення євробондів - 4 червня", - йдеться в прес-релізі агентства.

Аналітики агентства як і раніше чекають, що Кіпр залишиться членом єврозони при збереженні введеного раніше контролю за рухом капіталу в країні з метою запобігти масовому виведенню коштів з кіпрських банків, передає РИА "Новости".

"Ми вважаємо, що після того як уряд Кіпру, Рада керуючих ESM і виконавча рада МВФ схвалять меморандум про взаєморозуміння, який визначає умови програми економічного порятунку країни, ЄЦБ знову прийматиме кіпрські державні облігації як заставу в обмін на кредитну підтримку фінансових інститутів країни. Ми розглядаємо це як ознаки стабільної підтримки фінансового сектора Кіпру", - відзначає S&P.

Економічне зростання на Кіпрі залежатиме від переорієнтації її економічної бази, що, ймовірно, припускає розробку шельфових родовищ газу. Очікуване скорочення в державному секторі, секторі фінансових послуг та банківської системи, ймовірно, призведе до значних звільнень в цих областях. Зниження числа робочих місць також торкнеться сфери нерухомості і туризму.

Аналітики S&P вважають, що в період 2013-2016 років економіка Кіпру скоротиться приблизно на 20%. Агентство може знову погіршити прогноз за рейтингами Кіпру, якщо уряд острівної держави відхилить умови Меморандуму про взаєморозуміння або буде не в змозі виконати вимоги кредиторів.

Читайте також:

Нестабільність на Кіпрі має обмежений вплив на банківський сектор України - НАБУ