Експерти погіршили прогноз зростання ВВП України у 2013 році

Експерти Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, науково-дослідних інститутів, а також провідних економічних інститутів Національної академії наук погіршили прогноз зростання реального ВВП за підсумками 2013 року до 1,2% проти прогнозу зростання у 2,9%, зробленого у листопаді 2012 року. Про це повідомляє Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, на сайті якого оприлюднено експертний консенсус-прогноз.

«Середнє значення індексу реального ВВП рік до року в 2013 році становитиме 101,2%, у 2014 році – 103,3%. При цьому показник приросту реального ВВП у 2014 році значно варіюється – від 1,3% до 4,6%», - повідомляється у консенсус-прогнозі.

На думку експертів, загальне економічне зростання буде зумовлено зростанням споживання, показник якого також варіюється від 1% до 12,5% найближчими роками.

Як повідомляв УНІАН, згідно з урядовими прогнозами, зростання ВВП України за підсумками 2013 року становитиме 2,5-3,4%. Прогнозне зростання ВВП у 2014 році, згідно з прийнятою Кабінетом міністрів Програмою активізації економіки на 2013-2014 роки, становитиме 3-4%.

Згідно з проектом бюджетної резолюції, оприлюдненої 10 квітня 2013 року, зростання ВВП України прогнозується на рівні 3%.

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