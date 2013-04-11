Очікувані статдані зі США можуть обвалити долар - експерт

Увага інвесторів у четвер, 11 квітня, буде зосереджена на даних з ринку праці США (останній звіт поставив під сумнів стабільність відновлення американської економіки) - якщо показники числа звернень за допомогою з безробіття зростуть, то це стане ще одним приводом для розпродажів USD, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, що вище показник, то більше шансів на пробій рівня 1,31 парою EUR/USD з подальшою метою 1,3185.

Пара GBP/USD може виграти на тлі слабкого долара США. Найближча мета -1,5360, після чого ціни спрямуються у район 1,54.

Прорив позначки 100,00 парою USD/JPY все ще не відбувся, але з кожним днем ​​рівень все ближче. Якщо слабкі дані зі США не стануть перешкодою, то можливий пробій з подальшою метою 100,40 під впливом стопів, що спрацювали. Сьогодні Банк Японії запланував зустріч щодо презентованого минулого тижня безпрецедентного пом'якшення політики, а також прогнозування подальшої поведінки ринку. Будь-який виток інформації може викликати різкі коливання пари.