Експерти погіршили прогноз зростання ВВП України в 2013 році з 2,9% до 1,2%

Експерти Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, науково-дослідних інститутів, а також провідних економічних інститутів Національної академії наук погіршили прогноз зростання реального ВВП за підсумками 2013 року до 1,2% проти прогнозу зростання у 2,9%, зробленого у листопаді 2012 року. Про це повідомляє Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, на сайті якого оприлюднено експертний консенсус-прогноз.

«Середнє значення індексу реального ВВП рік до року в 2013 році становитиме 101,2%, у 2014 році – 103,3%. До того ж показник приросту реального ВВП у 2014 році значно варіюється – від 1,3% до 4,6%», - повідомляється у консенсус-прогнозі.

На думку експертів, загальне економічне зростання буде зумовлено зростанням споживання, показник якого також варіюється від 1% до 12,5% найближчими роками.

Показник інфляції (грудень до грудня), згідно з консенсус-прогнозом, прогнозується в 2013 році на рівні 6%, у ​​2014 році - 6,1%.

Прогноз середнього показника доходів від приватизації в 2013 році становить 7,9 млрд грн (при прогнозі держбюджету на 2013 рік у 10 млрд грн), у 2014 році - 8,6 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, згідно з урядовими прогнозами, зростання ВВП України за підсумками 2013 року становитиме 2,5-3,4%. Прогнозне зростання ВВП у 2014 році, згідно з прийнятою Кабінетом Міністрів Програмою активізації економіки на 2013-2014 роки, становитиме 3-4%.

Згідно з проектом бюджетної резолюції, оприлюдненій 10 квітня 2013 року, зростання ВВП України прогнозується на рівні 3%. Інфляція (грудень до грудня) в 2014 році становитиме 8,3%.

Нагадаємо також, що Світовий банк переглянув у бік погіршення прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в поточному році до 1% з 3,5% (номінальний ВВП на кінець року - 1,551 трлн грн), але зазначив, що в 2014 році можливе поліпшення ситуації на зовнішніх ринках, у результаті чого зростання ВВП України в 2014 році очікується на рівні 3%.