Міжбанк у четвер відкрився котируваннями 8,1310/8,1370 грн/дол.

У четвер, 11 квітня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 8,1310/8,1370.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту зросли – 0,2634/38, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 10,6245/10,6345. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися – 1,3067/69 (середа — 1,3094/96).

У середу Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 10 квітня, на міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями: 8,1330/8,1400, на 12:00 звузився спред - 8,1355/8,1385, на час закриття торгів цінові рівні знизилися: 8,1345/8,1370.

Ринок євро-гривні відкрився такими індикативними котируваннями – 10,6525/10,6635, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,6555/10,6650, на час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли рівня 10,6555/10,6650.