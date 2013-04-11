Столичні платники податків у березні отримали відшкодувань по ПДВ на 511 млн грн

Платники податків Києва у березні одержали відшкодувань з податку на додану вартість у розмірі 511 млн грн, що втричі більше порівняно з показником березня 2012 року, повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України в Києві.

Водночас понад 62 млн грн відшкодовано, згідно з даними столичної податкової, в автоматичному режимі. «Обсяг відшкодувань в автоматичному режимі на 54 млн грн перевищив показник березня 2012 року», - цитує прес-служба голову ДПСУ Києва Ірину Носачову. Разом з тим, обсяг незаконно заявленого до відшкодування ПДВ становив 2,6 млн грн, повідомили у ДПСУ Києва.

Як повідомляв УНІАН, в цілому з початку року столичним платникам податків відшкодовано 1,2 млрд грн платежів з ПДВ, зокрема 231 млн грн - в автоматичному режимі.