Переговори з МВФ можуть затягтися на тлі доступності зовнішніх запозичень - експерти

14:52, 11 квітня 2013
Фінанси
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Тимчасова доступність зовнішніх джерел запозичень може спричинити затягування переговорів України з МВФ і зумовити неготовність влади взяти на себе відповідальність за проведення непопулярних перетворень. Про це в коментарі УНІАН заявили керівник аналітичного департаменту інвестиційної компанії Concorde Capital Олександр Паращій і керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні Микола Івченко.

«За умов доступності зовнішніх кредитів ми навряд чи можемо очікувати на відновлення співпраці з МВФ. Уряд не візьме на себе політично хворобливі зобов'язання, доки є можливість цього не робити», - підкреслив О.Паращій.

На його думку, серед країн, які шукають допомоги МВФ, немає здорових економік. «Якщо країна звертається до Фонду, отже, вона має проблеми. У такому разі стандартна процедура передбачає, що заявник описує МВФ, яким чином він лікуватиме хворобу, з якою він звертається до Фонду», - упевнений експерт.

У разі України, підкреслив О.Паращій, основні проблеми - дефіцит платіжного балансу і розбалансовані державні фінанси. «Відповідно, щоб одержати кредит від МВФ, уряд України має взяти на себе жорсткі зобов'язання вилікувати ці проблеми. МВФ, маючи багаторічний досвід роботи у багатьох країнах, не бачить інших інструментів вирівнювання ситуації, окрім як підняття тарифів на газ і ослаблення валюти. Але ці заходи матимуть політичні наслідки для правлячої партії, тому уряд не поспішає з їх впровадженням», - сказав експерт.

Водночас, на його думку, на тлі проведення політики кількісного пом'якшення і неймовірного апетиту до ризиків на зовнішніх ринках, Україна поки що має можливість рефінансувати свої борги без МВФ, використовуючи візити МВФ як певний індикатор, що надія на співпрацю досі залишається.

З цим згоден і М.Івченко. «Доки є запас міцності, і Україна може самостійно підтримувати боргову і бюджетну дисципліну, триватимуть переговори. Якщо період економічного прискорення зрушиться на триваліший термін, то в другому півріччі 2013 року може почати збільшуватися дефіцит держбюджету, що вимагатиме додаткових фінансових вливань», – прогнозує М.Івченко.

Також він звернув увагу на те, що для України співпраця з МВФ також була б вигідною з погляду проведення реформ - переходу на більш гнучкий режим валютного курсу, підвищення цін на газ і послуги ЖКП для населення з метою підтримки бюджету. Проте негативним моментом, на думку експерта, є підвищення зовнішнього державного боргу, що негативно позначиться на темпах зростання вітчизняної економіки в майбутньому.

Як повідомляв УНІАН, місія МВФ, яка працювала в Києві з 27 березня по 10 квітня, оголосила про завершення роботи і намір продовжити діалог з Україною в «найближчі тижні». За словами голови місії Крістофера Джарвіса, основними елементами нової програми співпраці мали б стати заходи, спрямовані на скорочення фіскального дефіциту і дефіциту рахунку поточних операцій, реформування банківського і енергетичного сектору з метою створення в Україні умов стабільного економічного зростання і створення нових робочих місць.

Місія МВФ приїхала до України для діалогу з владою щодо можливого підписання кредитної угоди за програмою "стенд-бай" обсягом близько 15,4 млрд грн.

Раніше постійний представник МВФ в Україні Макс Альєр, який невдовзі залишить Україну у зв'язку із завершенням своєї роботи у нашій країні, повідомив, що Фонд відзначає прогрес у переговорах з українською владою і вважає його достатнім для продовження діалогу.

Також він відзначив, що аналіз, що проводиться за підсумками візиту попередньої місії, яка працювала в Україні з 29 січня по 12 лютого, підтверджує правильність раніше виданих Україні рекомендацій, зокрема, з необхідності вирівняти ціну на газ для населення, введення гнучкого валютного курсу і реформування банківського сектору економіки.

Загальна сума погашення платежів, які має здійснити уряд України в 2013 році на користь МВФ за раніше взятими фінансовими зобов'язаннями, становить 3,66 млрд спеціальних прав запозичення (приблизно 5,63 млрд доларів США).

Нагадаємо також, що 10 квітня Україна здійснила розміщення 10-річних суверенних євробондів на 1,25 млрд доларів США з прибутковістю 7,5%. Організаторами чергового розміщення суверенних євробондів виступили банки JP Morgan, Citi, Sberbank CIB і VTB. У лютому 2013 року Україна провела успішне дорозміщення 10-річних суверенних євробондів на 1 млрд дол. з прибутковістю 7,625%.

Наприкінці листопада 2012 року країна також здійснила випуск десятирічних єврооблігацій на 1,250 млрд дол. США з прибутковістю на рівні 7,8% річних.

У 2013 році, за прогнозом Мінфіну, Україна може запозичити на зовнішніх ринках близько 34,2 млрд грн, що за поточним курсом становить близько 4,3 млрд дол. США.

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