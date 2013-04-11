У березні кількість платників ПДВ збільшилася на 3,4 тис.

У березні кількість платників податку на додану вартість збільшилася на 3,4 тис. осіб і на 1 квітня 2013 року становила 241,3 тис. осіб. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства доходів.

Зростанню кількості платників ПДВ, на думку фахівців міністерства, значною мірою сприяло спрощення процедури реєстрації та видачі свідоцтва платника. «Водночас міністерство продовжує роботу над подальшими вдосконаленнями у цій сфері, а саме скороченням термінів відкриття рахунків для платників податків (з трьох до одного дня), а також прийняття таких рахунків на облік або зняття їх з обліку», - повідомили у Міндоходів.

Як повідомляв УНІАН, обсяг відшкодованого податку на додану вартість у цілому по Україні, за оперативними даними Державної казначейської служби, у січні-лютому 2013 року зріс на 1,5 млрд грн (на 20,7%) - до 8,8 млрд грн, порівняно з січнем-лютим 2012 року.