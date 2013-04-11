Міжбанк четверга закрився зростанням євро

У четвер, 11 квітня, на міжбанку торги доларам США відкрилися котируваннями 8,1310/8,1370, до 12:00 ціни підвищилися до 8,1345/8,1375. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,1360/8,1375.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2634/38, на 12:00 ціни піднялися до 0,2635/39. На час закриття ціни залишилися на тому самому рівні.

У Росії курс долар-рубль практично не змінився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,8400 (-0,0055).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,3067/69, а на 15:00 зросли до 1,3129/31.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,6245/10,6345, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,6425/10,6525. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли максимуму - 10,6795/10,6875.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 10 квітня, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1330/8,1400, на 12:00 звузився спред - 8,1355/8,1385, на час закриття торгів цінові рівні знизилися до 8,1345/8,1370.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,6525/10,6635, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,6555/10,6650, на час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли рівня 10,6555/10,6650.