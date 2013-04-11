"Ощадбанк" проводить розміщення казначейських зобов'язань на 100 млн дол.

Державний "Ощадбанк" продовжує розміщення дворічних казначейських зобов'язань на пред'явника серії «Б» обсягом 100 млн дол., повідомили УНІАН у прес-службі банку.

Згідно з повідомленням, банк розміщує казначейські зобов'язання в іноземній валюті номіналом 500 дол. з дохідністю 8% річних і виплатою купона кожні шість місяців. Розмір доходу за кожним купоном серії «Б» є фіксованим і становить 20 дол. Продаж фізичним особам здійснюється установами банку за вартістю, встановленою Міністерством фінансів України. "Перевагами такого інструменту інвестування коштів населення є надійність, гарантована державою, доступна номінальна вартість, випуск у документарній формі на пред'явника, відсутність оподаткування доходів, отриманих в результаті купонних виплат та продажу казначейських зобов'язань", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що з 11 квітня в банку починається виплата доходу за першим купоном казначейських зобов'язань серії «А», розмір якого за кожним купоном є фіксованим і становить 23 дол.

Як повідомляв УНІАН,Міністерство фінансів України завершило розміщення казначейських зобов'язань для фізичних осіб серії «А» в обсязі 100 млн дол. і з 30 листопада почало розміщення серії «Б». Ці папери були випущені з метою зниження інтересу громадян України до іноземної валюти як засобу накопичення і заощадження грошей. З їх допомогою також планується залучити в економіку країни валютні кошти населення, які перебувають поза банківською системою і сума яких, за підрахунками Національного банку України, може становити 50-70 млрд дол.

Довідка УНІАН. «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») працює на ринку України з 1991 року і входить до групи найбільших банків.

100% акцій банку належать державі.

На 1 січня 2013 року активи банку становили 85,99 млрд грн (третє місце серед 176 діючих у країні банків), кредити і заборгованість клієнтів - 51,2 млрд грн, зобов'язання - 67,9 млрд грн, статутний капітал - 15,5 млрд грн, власний капітал - 18,1 млрд грн.

У 2012 році банк отримав прибуток у розмірі 565,8 млн грн.