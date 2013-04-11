Девальваційні очікування реального сектора економіки знизилися - НАБУ

Девальваційні очікування реального сектора економіки знизилися, про що свідчить зростання корпоративних позик в іноземній валюті на тлі зниження в національній, вважають експерти Незалежної асоціації банків України (НАБУ).

Про це УНІАН повідомила прес-служба асоціації.

Згідно з повідомленням, у березні обсяг кредитів корпоративного сектора виріс на 2,65 млрд грн, або на 0,4%, водночас зростання переважно зумовлене збільшенням обсягів кредитування в іноземній валюті на 6,73 млрд грн, тоді як обсяги кредитів у гривні скоротилися на 4,08 млрд грн. На думку експертів НАБУ, динаміка показників за кредитами свідчить про зниження девальваційних очікувань реального сектора, оскільки попит на валютні позики формують великі вітчизняні компанії для зниження вартості запозичень. Кредитний портфель фізичних осіб в березні зріс неістотно - на 293 млн грн, за рахунок зростання кредитів у національній валюті на 1,29 млрд грн, водночас заборгованість за валютними кредитами скоротилася на 994 млн грн.

Також повідомляється, що середньозважені процентні ставки за кредитами залишаються на високому рівні - в березні ставка за кредитами в національній валюті зросла на 0,3 п.п. - до 15,93% порівняно з лютим, за валютними кредитами - на 0,83 п.п., до 9,98%. На думку експертів НАБУ, динаміка показників за ставками свідчить про спроби банків передусім розвивати і просувати високодохідні кредитні продукти для підвищення рентабельності діяльності.

Як повідомляє прес-служба НАБУ, в березні банки наростили обсяг ОВДП на 8% - до 76,88 млрд грн, збільшивши свою частку в структурі власників ОВДП до 36,2% з 35,1%, що свідчить про достатній рівень ліквідності в банківській системі і збереження інтересу до державних цінних паперів як до джерела доходів.

Як повідомляв УНІАН, експерти поліпшили прогноз курсу гривні в 2013 році до 8,36 грн/дол. проти 8,55 грн/дол., прогнозованих у листопаді 2012 року. Відповідно до експертного консенсус-прогнозу, в 2013 році середній курс національної валюти щодо долара США становитиме 8,36 грн/дол., максимальне значення - 8,60 грн/дол. На кінець 2013 року очікується середнє значення 8,68 грн/дол., максимальне - 9,00 грн/дол. У 2014 році середній курс становитиме 8,69 грн/дол., максимальний - 9,20 грн/дол., На кінець року очікується середнє значення 8,84 грн/дол., максимальне - 9,40 грн/дол. Експерти також прогнозують, що в 2014 році гривня знеціниться щодо долара США на 3,9% за середнім значенням і на 1,8% - на кінець періоду. «Прогнози середньорічного обмінного курсу гривні до долара США за період 2015 - 2016 років коливаються в межах від 8,4 до 9,2 грн/дол. США (усереднене значення - 8,8 грн/дол. США", - йдеться в прогнозі.

Державний бюджет України на 2013 рік сформований, виходячи з середньорічного курсу 8,4 грн/дол.

Згідно з прогнозами Міжнародного валютного фонду, курс національної валюти в 2013 році буде в межах від 8,3 до 8,5 грн/дол.